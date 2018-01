H&M cierra tiendas en Sudáfrica tras las protestas por supuesto racismo

La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) ha cerrado temporalmente sus tiendas en Sudáfrica a raíz de las protestas registradas contra una sudadera tachada de racista, que la empresa había retirado de la venta debido a la polémica que generó la prenda.

En las acciones de protesta registradas el sábado no resultaron heridos empleados ni clientes, apuntó H&M a través de su cuenta en twitter, pero pese a ello se ha optado por cerrar temporalmente los comercios por considerar prioritario garantizar la seguridad.

Tan pronto como se restablezca la seguridad se procederá a su reapertura, prosigue el mensaje.

El sábado se registraron acciones de protesta en seis comercios de esa cadena en Johannesburgo y otros puntos de la provincias de Gauteng, al parecer impulsados por el grupo izquierdista Economia Freedom Fighters (EFF), según informaciones del portal sudafricano News24.

[JUST IN] Protests at H&M Sandton City by EFF members. Video from eNCA's @YashPaddy pic.twitter.com/qRy63ilRNj