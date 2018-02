Al menos 44 muertos por ataques aéreos y de artillería cerca de Damasco

Al menos 44 civiles murieron este lunes y otros 250 resultaron heridos por ataques aéreos y de artillería contra varias zonas de la región de Guta Oriental, el principal feudo opositor de las afueras de Damasco, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

El mayor número de fallecidos se registró en la población de Hamuriya, donde al menos veinte personas perdieron la vida por bombardeos de aviones no identificados, indicó el Observatorio, que anteriormente había informado de dieciocho muertos en toda la región.

El resto de víctimas mortales perecieron por ataques aéreos y de artillería, estos últimos por parte de las fuerzas gubernamentales sirias, en Saqba, Otaya, Yisrín y Zamalka.

La fuente no descartó que la cifra de fallecidos en Guta Oriental aumente porque hay decenas de heridos en estado grave y desaparecidos entre los escombros.

La Defensa Civil Siria, que presta labores de rescate en áreas fuera del control del Gobierno, confirmó en Twitter la muerte de veinte civiles por los bombardeos en Hamuriya.

Los también llamados cascos blancos publicaron un vídeo grabado minutos después del ataque en el que se veía a civiles deambulando desorientados por la calle y amplios destrozos en edificios.

The state of panic in the hearts of women and children after brutal air raids on residential neighbourhoods in #Hamouriya city in #EasternGhouta #SaveGhouta #Syria pic.twitter.com/AAhcRJf5zQ