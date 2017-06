Los expertos no conocen ningún caso en que los políticos hayan desoído a los técnicos de Patrimoni

La Comissió de Patrimoni del Consell deberá pronunciarse el próximo martes sobre la propuesta técnica de proteger el monolito de sa Feixina, un veredicto que elevará al pleno de la institución y que, según las últimas informaciones, se decanta por votar en contra de la conservación. De confirmarse, sería, según algunos expertos consultados, un caso excepcional porque «no se recuerda que un acuerdo de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric sobre la preservación de un bien no fuera elevado por la comisión política al pleno».

ARCA ya advertía este viernes de que sería «un precedente nefasto» si los políticos decidieran finalmente desproteger este monumento al 'Baleares'.

Desde la entidad conservacionista, Josep Massot aclara que los políticos se pueden apartar del criterio técnico, pero, no obstante, «ya no está amparado por él». Massot tampoco recuerda, de los más de dieciséis años que ARCA forma parte de la ponencia, ningún caso en que los políticos hayan desoído a los técnicos. «No es una afirmación absoluta, pero en la práctica no he visto ningún caso».