Podemos pide a Armengol que destituya a Barceló por manchar la imagen del Govern

Podemos en Baleares ha pedido este miércoles a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que destituya a Biel Barceló como vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo porque consideran que «ha demostrado una falta de responsabilidad manchando la imagen del Govern» al ir invitado al Caribe en un viaje.

Según ha informado la formación en un comunicado, las últimas informaciones sobre la aceptación de un viaje en Punta Cana «demuestran que Barceló se ha saltado tanto el código ético del Govern como el de su propio partido, MÉS por Mallorca». Además, han considerado que parece que Barceló «aún no es consciente de ello».

En este sentido, el partido ha entendido que quien debe asumir la responsabilidad de mantener el pacto por els 'Acords pel canvi' es la presidenta del Govern, Francina Armengol, y, por ello, le han pedido que destituya a Barceló «por salud democrática y por coherencia política».

«No valen más excusas ni justificaciones. Pusimos el listón muy alto para actuar contra la corrupción, y no podemos permitir actuaciones como estas si queremos un Govern creíble y que no repita actuaciones del pasado», ha declarado Podemos antes de recordar que ya habían avisado que su margen de confianza con Barceló se había «agotado».