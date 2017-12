Pericay (Cs) asegura que Barceló ha dimitido cuando ya era un «cadáver político»

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Baleares, Xavier Pericay, ha asegurado que el todavía vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha dimitido cuando ya era un «cadáver político» y, por lo tanto, ha negado que su acto le honre.

Concretamente, Pericay ha criticado que Barceló haya seguido en su cargo pese al caso contratos de MÉS. «Dimite cuando ya no le queda más remedio, cuando es una persona que ya no tiene nada que hacer en política y finalmente su propio partido le dice que se retire, eso no honra a nadie», ha manifestado.

Asimismo, el portavoz parlamentario de Cs ha sostenido que esta crisis, junto al resto de «problemas» aparecidos en los últimos meses, demuestra la «incapacidad» de MÉS per Mallorca para gestionar los asuntos públicos. «Hay partidos que eso de la gobernación no les va bien, están mucho mejor en la oposición», ha añadido.

Por otra parte, Pericay también ha señalado que se trata de una crisis de Govern en la que «se ha demostrado que el modelo de gobierno no funciona, es un fracaso».

Respecto a la posible entrada de Podemos en el ejecutivo balear, el diputado de Cs le ha explicado que no cree que la presidenta del Govern, Francina Armengol, «sea tonta».

«Es un Govern en modo electoral, intentará no tener ningún tipo de conflicto interno. La remodelación servirá para constatar quien está en la casilla de salida», ha añadido.