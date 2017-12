Denuncian que la quiebra de Niki «acentúa la precariedad» de los trabajadores en Palma

La organización Som Sindicalistes Balears ha advertido de que la quiebra de Niki «acentúa la precariedad en los principales aeropuertos de la red de Aena, que condiciona y condena 500.000 familias en todo el territorio del estado a una perdida paulatina de derechos y calidad de vida».

En un comunicado, el sindicado ha lamentado que el anuncio de Niki del cese de su actividad, supone un «mazazo para la actividad del operador de 'handling' Acciona en el aeropuerto de Palma», para las 2.000 familias de sus empleados y para las de los 55 empleados directos de la compañía Niki.

«Lo que suceda a raíz de la quiebra de Niki, unida a la de Air Berlin, se podía haber evitado o cuando menos minimizado si el convenio del sector de 'handling' no se hubiera quedado obsoleto e insuficiente, los sindicatos mayoritarios no se hubieran dormido en los laureles y Aena no favoreciera la precarización laboral brutal del sector», señala.

Con todo, han señalado que «a los tres operadores de handling que Aena ha autorizado, hay que sumar varios autohandlings que convierten la «tarta» en migajas insuficientes».

Ante ello, Som Sindicalistes considera que el convenio del sector «debía evitar la pérdida de puestos de trabajo fijo y fomentar que al cambiar la actividad de un operador a otro, los trabajadores fueran subrogados en las mismas condiciones o mejores, se ha encontrado con todo tipo de trabas y artimañas por parte de las empresas que adquieren la actividad frente a las que la pierden para no realizar dichas subrogaciones pero recontratar desde cero de nuevo a esos trabajadores una vez despedidos».

El sindicato ha apuntado que «la pérdida de actividad de las compañías Air Berlin y Niki, las suplirán otras compañías», por lo que «seguirán subiendo las cifras de vuelos y pasajeros en Son San Joan, pero los trabajadores de los operadores de handling seguirán viendo cómo sus trabajos se pierden para volver a contratarlos de nuevo en condiciones más precarias».

«Esto no mejorará mientras los sindicatos no nos unamos y reclamemos con acciones contundentes como huelgas que paralicen el sector completamente», una continuidad digna en las condiciones laborales y un cumplimiento de un convenio del sector mejorado y ampliado a las nuevas circunstancias», reza la nota.