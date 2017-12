El Parlament elige a Jaume Far director de la nueva Oficina Anticorrupción

El Parlament balear ha elegido este martes con el apoyo de los partidos de izquierda al que será el primer director de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares: Jaume Far.

El nuevo responsables de esta oficina de nueva creación ha logrado 32 votos a favor y 20 votos en blanco, mientras que un voto ha sido nulo.

La votación ha tenido lugar en el pleno celebrado este martes después de que Far no obtuviera los apoyos necesarios para ser nombrado en la primera votación, celebrada en el pleno del 28 de noviembre, puesto que no sumó los tres quintos de votos emitidos, como establece la ley.

En esta segunda votación tan solo bastaba la mayoría absoluta que suman los partidos de izquierda.

La decisión del pleno del Parlament se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma su elección y Far tomará posesión, jugará o prometerá el cargo, en la próxima reunión de la Mesa del Parlament, que se celebrará previsiblemente a principios del nuevo año.