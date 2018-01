Esperanza Crespí (PP) acusa al Pacte de Cort de «persecución política»

La expresidenta de PalmaActiva, Esperanza Crespí, acusa al Pacte de Cort de persecución política y asegura que este es el verdadero motivo por el que no la han renovado para continuar de agente de desarrollo local de PalmaActiva. «No me han renovado por motivos políticos, la actual dirección política de PalmaActiva ya intentó por todos sus medios que yo no entrase y encargaron hasta tres informes, pero pasé un proceso de selección y no tuvieron otra alternativa que aceptarlo».

Crespí asegura que los dirigentes políticos «se enfadaron mucho con las personas que habían formado parte de la selección, les advirtieron que habría consecuencias y así fue». Ahora ninguno de ellos ocupa el cargo de responsabilidad que tenían cuando la seleccionaron.

«Recorte ideológico»

«Ahora han tenido la oportunidad de no renovarme y lo han hecho», reprocha. No obstante, confiesa que «lo que más me irrita es que para intentar maquillar este recorte ideológico, han despedido a otra persona que nada tiene que ver con la política». Se refiere a la otra trabajadora que fue seleccionada para ocupar la plaza de agente de desarrollo local.

Crespí explica que ambas comenzaron a trabajar en PalmaActiva hace un año, «tras pasar un proceso de selección en el que se pedían determinados requisitos para formar parte de la plantilla; fue a través de una convocatoria del SOIB, que pone el 80 % del salario, y los municipios sólo el 20 % restante».

«El resultado del trabajo ha sido muy bueno, pero la dirección política ha decidido dar por finalizado el contrato al negarse a poner el 20 % del salario, pese a que el SOIB sí mantiene la financiación del 80 %». La expresidenta rechaza que no hayan sido renovadas por motivos económicos. «Todo el mundo sabe que ese no es el motivo real. Mantenernos a las dos en plantilla un año más cuesta 18.000 euros y el presupuesto de PalmaActiva crece casi un 12 % en 2018».

Además, reprocha que hay dos altos cargos más que el pasado mandato y asegura que el salario de uno de ellos es muy superior a la citada cifra. Crespí destaca que en el SOIB y en otros municipios están sorprendidos por la decisión de Cort.