Juan Alguersuari se mantendrá como principal accionista del grupo Juaneda

Este viernes concluyó la primera ronda de suscripciones de acciones para la ampliación de capital del Grupo Juaneda por un valor de 34 millones de euros. El socio mayoritario y presidente del grupo, el doctor Juan Alguersuari Bes, ha suscrito su parte en la ampliación de capital acordada en la junta general extraordinaria de socios celebrada el pasado día 11 de diciembre.

La suscripción correspondiente al doctor Alguersuari supone un desembolso de 20,8 millones de euros al ser el accionista mayoritario, con un 63,2 %. Este porcentaje le obligaba a aportar la mayor cantidad de dinero de la ampliación.

El grupo Vithas, que cuenta con el 15 % de las acciones de Juaneda, comunicó que también ha suscrito su parte proporcional de la ampliación de capital.

Por el 15 % de su participación, Vithas tendrá que suscribir 5,1 millones de euros. El resto de accionistas minoritarios y el fondo suizo Serviair SL (ver gráfico) no han informado de si acudirán o no a la ampliación.

Queda una segunda ronda para los accionistas que no han suscrito la ampliación de capital. En caso de que no se cubra, tanto Juan Alguersuari como la red Vithas están dispuestos a asumir la totalidad del importe de la ampliación que no se realice por el resto de accionistas minoritarios.