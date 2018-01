Jubilados con pensiones bajas pierden sus casas por la subida del alquiler

Jubilados de Palma con pensiones bajas están perdiendo sus casas, ya que tenían alquileres antiguos y los propietarios se los han subido o han vendiendo los inmuebles. «Hay un colectivo muy importante con rentas de 300-380 euros y nadie les quiere alquilar. Hay inversores que están comprando edificios enteros y los propietarios los venden», lamentó la defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, en comisión.

En este punto, explicó que la solución que dan a estas personas es que alquilen habitaciones, pero también tienen dificultades, ya que «nadie los quiere en sus casas». La defensora pidió a los partidos políticos que tomen medidas para ayudarlos, ya que están recibiendo a muchas personas con esta problemática, agravada por la crisis de vivienda. En su opinión, no se trata de un tema que haya que derivar a los servicios sociales, si no que se deben subir las pensiones para que puedan vivir con dignidad. El teniente de alcalde d’Igualtat, Aligi Molina, se expresó en términos similares. Además, añadió que «Cort se debería posicionar y exigirle al Estado que suba las pensiones más bajas». En Palma viven solas 12.000 mujeres mayores y destacó que las han incluido en el Plan de Igualdad.

La regidora de PP María José Bauzá fue muy crítica con los gobiernos de Cort, el Consell y el Govern, a los que acusó de no gestionar bien y no terminar todos los recursos económicos. «Hay ayudas del Ajuntament y el Govern que casi no se gastan porque los requisitos son inaccesibles», reprochó. Además, recriminó que el Consell haya destinado 17 millones a rescatar la concesión del túnel de Sóller, mientras que en Palma hay muchas personas que no tienen donde vivir. La regidora de Benestar, Merçè Borràs, la acusó de hacer demagogia y aseguró que se están tomando medidas; puso como ejemplo las viviendas que se construirán en es Molinar, en las que convivirán jóvenes con jubilados. Además, aseguró que nunca había habido tanta colaboración institucional. El edil d’Hisenda, Adrián García, añadió que esta legislatura por primera vez se ha gastado toda la partida destinada a las ayudas urgentes.