Tirón de orejas del PP a Bauzá, que cambia los 'motivos' del acto del próximo 3 de febrero

El 'encuentro con José Ramón Bauzá' que le han organizado a través de la Red de sus 'amigos' en facebook (o sea, Él) para el próximo 3 de febrero en s'Escorxador ha puesto de los nervios al PP. Ya están hartos de tanta indisciplina y tanta figurera barata. En la sede de Palma se comentaba este viernes que Joserra ha recibido «un buen tirón de orejas» por parte de Génova. Nótese bien: no ha sido Palma, sino la sede central la que se ha sacado el cinturón. «En pocas palabras, le han dicho que no haga bobadas», se comentaba en privado en el seno del PP, entre risotadas y cabreo mal disimulado.



No era para menos. En el anuncio lanzado en las Redes este jueves por los mariachis de Joserra, y enviado a muchos militantes del PP («para desestabilizar»), los 'amigos' de Bauzá decían que el motivo del encuentro-mitin eran un solemne «Queremos a Bauzá en primera línea politica», un estruendoso «Estamos con Bauzá» y un cursi «Valores en acción». O sea: artillería rebelde y corrosiva para intentar zancadillear a Biel Company y a la actual cúpula del PP-Balear.



Pero lo cierto es que tras el tirón de orejas, Bauzá ha reaccionado rápidamente, como un conejo en plena cacería. Había chirigota en la sede central del PP Balear cuando lo contaban. Tras el paquete de Génova a su líder de Marratxí, los 'amigos' de Joserra cambiaron a todo pistón los motivos del encuentro de s'Escorxador y modificaron el anuncio. Ahora el motivo del acto, con cena incluida a 20 euros por cabeza, es para que José Ramón explique: «Su actividad en el Senado; la aplicación del artículo 155 y la situación en Cataluña».



El regodeo es enorme. «¡Ha cambiado de táctica debido al coscorrón que ha recibido y ahora quiere que la gente se rasque el bolsillo para escuchar qué piensa Él de Cataluña. ¿Pero qué sabe Bauzá de Cataluña? Eso ya es perder la olla!». se comentaba. Lógicamente, todo el PP sabe que en el encuentro de s'Escorador pasará del 155 y se podrá a hacer autobombo, «que para eso lo ha convocado».



Además, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, que este viernes ha estado en Palma en la reunión de la cúpula popular y que ha dado todo su apoyo a Company, le ha largado la puntilla a José Ramón al afirmar que: «Bauzá tiene mucho trabajo en Madrid». Pero Él sigue erre que erre, montando actos políticos a través de Internet a espaldas del partido y buscando volver a la primera línea de manera desesperada. En Génova ya comienzan a estar hasta el gorro de sus caprichos y niñadas. De momento, «ha hecho el ridículo cambiando su anuncio promocional de un día para el otro y cuando ha visto que llovían las broncas de la superioridad. Cada vez está más endiosado. Levita», se comenta en el PP. Y añaden: «Le hemos calado por muchos amigos que diga que mueve y por mucho lío que arme con su nueva excusa de explicar su actividad en el Senado. ¿Por qué no la explica al partido? Ya nadie se cree sus tomaduras de pelo».