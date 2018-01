La izquierda aún ve «posibilidades» de repetir y alerta de un pacto entre PP y C’s

La izquierda, que gobierna en Baleares, no da nada por perdido y ve en los resultados de la encuesta del IBES que publicó Ultima Hora domingo y lunes un resquicio para seguir en el Govern tras las elecciones de 2019.

Las valoraciones a esta encuesta –que refleja un incremento claro en intención de voto de Ciudadanos (C’s) y PI frente a un debilitamiento de Podemos y Més, que podría poner en peligro la mayoría de 2015 si la suma de escaños abre la puerta a un escenario nuevo – centraron la jornada política. Xavier Pericay, de C’s, concluye que si los votos directos se tradujeran en escaños, el partido naranja, sería tercero de Baleares y jugaría un papel central a la hora de decidir el Govern. Se desmarcó tanto del PP como del PSIB, dijo que el debate no es ya izquierda o derecha y apuntó que asuntos como la educación y medidas contra la corrupción serán fundamentales a la hora de pactar.

PSIB, Podemos y Més no lo ven tan claro. Prefieren quedarse con el dato de que la encuesta no establece una mayoría clara alternativa ni aún sumando PP, C’s y PI. Iago Negueruela, portavoz del PSIB, además de conseller de Treball del Govern, analizó los datos del sondeo y afirmó que «lo que refleja son las posibilidades grandes» de repetir y «consolidar las políticas de cambios». También David Abril (Més) y Laura Camargo (Podemos) incidieron en ese argumento. Asumieron que la encuesta muestra que van a la baja pero lo relativizaron y dijeron que queda margen y que no hay otra alternativa. Un pacto entre PP y C’s sería «una mala noticia» y «la vuelta atrás».

El presidente del PP balear, Gabriel Company, interpreta que el estudio demoscópico «confirma que cualquier cambio dependerá del PP». Atribuyó al crecimiento naranja al impulso de las catalanas pero señaló que «lo que está claro es que en Balears no hay sorpasso y que C’s queda lejos de nosotros». Indicó que «vamos a seguir centrando el partido». Jaume Font (PI) optó por la cautela: «No me dejaré distraer por las encuestas, aunque nos den buenos. Quien haga eso, se equivoca. Queda mucho por hacer esta legislatura».