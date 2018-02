Multa de 12.000 euros por no tratar los escombros del derribo de Can Bibiloni

La Conselleria de Medi Ambient propone multar con 12.000 euros a las empresas que participaron en el derribo del edificio de Can Bibiloni, que estaba ubicado en la calle Aragón, por no tratar los escombros de forma adecuada y llevar una parte de ellos a un solar de Calvià. En concreto, se propone multar a la promotora, a la constructora y a otra empresa subcontratada.

Sin embargo, la sanción aún no es firme ya que los afectados han presentado alegaciones que están resolviendo los técnicos.

En la propuesta de resolución que ha elaborado la Conselleria se considera probado que parte de los escombros del derribo de Can Bibiloni terminaron en una parcela de una finca rústica de Calviá. Además, se señala que los hechos han sido reconocidos por el propio infractor.

No obstante, se precisa que no se trata de materiales contaminantes ni peligrosos; la mayoría son «tierra, piedras, material de excavación, no contaminante, no peligroso e inerte». En este sentido, se explica que el infractor separaba los materiales; los contaminantes los entregaba al gestor encargado del tratamiento de ese tipo de residuos, mientras que las piedras, la tierra y la grava los tiraba en la finca de Calvià.