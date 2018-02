La falta de contraseñas informáticas paraliza el nuevo juzgado de lo Mercantil

El nuevo juzgado de lo Mercantil de Palma, el tercero de esta jurisdicción, comenzó a funcionar el pasado 31 de enero. Diez días después nadie ha podido tocar un papel en ese órgano y los funcionarios ni siquiera pueden acceder al sistema informático porque el Ministerio aún no les ha dado las claves de acceso. Eso sí, ya entra en el reparto de asuntos.

La puesta en marcha del nuevo órgano fue publicada en el Boletín Oficial del Estado a principios del mes de diciembre. Sin embargo, el día que comenzó a funcionar el juzgado todavía no tenía funcionarios. El Ministerio optó en primer lugar por ofrecer las plazas para promoción interna y, cuando quedaron desiertas, acudieron al bolsín de interinos, que estaba vacío y hubo que recurrir al cupo de reserva.

Tras todo este trámite se han incorporado por el momento cinco de los ocho funcionarios de la plantilla con la que contará este juzgado. Todos ellos han comenzado a trabajar esta semana. El problema es que todavía no han podido tramitar ningún expediente porque no tienen las claves de acceso al sistema, que facilita el Ministerio. Como ya todos los expedientes judiciales están digitalizados y sólo se puede acceder a ellos por esta vía, no hay posibilidad de que lleven a cabo su función ni de que hagan el curso de formación necesario para que puedan tramitar los expedientes.