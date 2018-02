Empiezan los actos de apoyo al rapero Valtonyc

En Mallorca, Balears y fuera de las Islas ya se preparan actos de apoyo al rapero condenado a tres años y medio de prisión en sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Supremo, por amenazas, injurias al Rey y apología del terrorismo. Josep Miquel Arenas anunció que este miercoles su defensa presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuya resolución se espera en un plazo de 21-25 días. Sin embargo, Valtonyc no tiene «ninguna esperanza en la Justicia española y acabaremos recurriendo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo». Este miércoles una asamblea en Ca n’Alcover, en Palma, con cerca de un centenar de participantes, empezó a concretar las actos de apoyo al rapero. Para el próximo sábado se organizarán concentraciones ante los ayuntamientos de Mallorca a partir de las siete de la tarde. Y para el 17 de marzo, sábado, se convocará una manifestación en Palma.

En esta asamblea, en la que estaban presentes las concejales de Palma Neus Truyol y Aurora Jhardi, Valtonyc expresó a los presentes su «emoción y gratitud por estas muestras de apoyo. No pido que se compartan mis ideas políticas, pero sí os pido que defendáis la libertad de expresión, no sólo en las redes sociales, sino a pie de calle. Tal vez en unas semanas ya no podré acompañaros, pero continuad con fuerza. Las leyes a veces son injustas y si no se luchara para cambiarlas, hoy las mujeres no podrían abortar o no habría jornadas laborales de ocho horas. Y no olvidéis que también se me ha juzgado por cantar en catalán». Arenas declaró que «me siento fuerte de ánimo y mentalizado para ir a la cárcel», pero bromeó pidiendo a los presentes que «no os olvidéis de traerme ‘quelytas’ y sobrasada». La intervención de Valtonyc concluyó con un prolongado aplauso por parte de los presentes.

Durante la reunión, se presentaron propuestas de actividades de apoyo como la creación de un cartel unitario, la redacción de un manifiesto igualmente unitario, la celebración de conciertos y el pintado de murales autorizados para ello. Para este jueves al mediodía está previsto un fogueró en el campus de la UIB y se escucharon ofrecimientos para diversos eventos. No se descarta preparar marchas hasta la prisión y se creará una caja de resistencia para sufragar los gastos derivados de los actos unitarios. Además, una veintena de festivales y salas de conciertos catalanas han mostrado su solidaridad con Valtonyc. Se han adherido eventos y entidades como Black Music Festival, Canet Rock, el Festival de Música de Cadaqués, el Festival Internacional de Jazz de Barcelona o la Associació de Sales de Concerts de Catalunya.