Vidal reprocha al PP que «todo lo que suene a conservación les da repelús»

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha negado este martes las acusaciones de dos diputados del PP de falta de diálogo y consenso con los afectados en la ampliación del parque natural de s'Albufera y las ZEPA y les ha reprochado que: «todo lo que suene a conservación les da repelús».

En el pleno del Parlament, el diputado del grupo popular Miquel Vidal ha reprochado a Vidal que no tenga en cuenta las alegaciones que plantean los ayuntamientos y no escuche a los afectados por la ampliación del parque de s'Albufera, a lo que el conseller ha respondido que esa iniciativa responde a criterios «marcados por los científicos».

La diputada del PP Margaret Mercadal ha criticado que Vidal no haya admitido las propuestas de los afectados por la ampliación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y le ha acusado de no dar la cara nunca y desairar a todos los «sectores no mediambientalistas"

El conseller ha replicado que el PP está diciendo «falsedades y barbaridades» a los afectados por las ZEPA, ha defendido el consenso en relación con la actividad agraria pero «con la especulación no» y ha afirmado: «Todo lo que suene a conservación les da repelús».