Gala, Rozalla y Chimo Bayo sonarán en Love the 90’s el próximo 11 de agosto

Mallorca vivirá el próximo 11 de agosto su noche más remember gracias al concierto Love the 90’s, que reunirá en el recinto de Son Fusteret de Palma a varios de los mejores artistas nacionales e internacionales del dance de los 90.

Por el escenario de Love the 90’s pasarán artistas como Gala, Rozalla, Taleesa, Rebeca, Paradisio, Chimo Bayo, Just Luis, Ku Minerva, Viceversa y Marian Dacal, que recordarán sus grandes hits convirtiendo Son Fusteret en una gran discoteca al aire libre.

No faltarán tampoco dos de los grandes buques insignia del festival: el conocido locutor Fernandisco, quien ejercerá de presentador del concierto, y The Jumper Brothers, que serán los responsables de la animación del mismo con su dj set.

Para esta edición 2018, MME Mallorca Music Experience también llega con una amplia propuesta de ocio y con la creación de varios espacios gastronómicos que incluyen servicios de bares y restauración, zonas de descanso y mucho más. Un nuevo concepto de marca que se basa en la experiencia del cliente.

Love the 90’s es un show diseñado para que el público no deje de disfrutar y de bailar durante varias horas. Un escenario espectacular, efectos audiovisuales y de luces nunca vistos, coreografías y muchas otras sorpresas que hacen del concierto toda una experiencia.

Love the 90’s es una creación de Sharemusic!, promotora responsable de otros grandes eventos como Love the Tuenti’s, festival que reunirá a las grandes figuras del dance de la primera década de los 2000 que próximamente anunciará oficialmente las nuevas fechas de su gira.

Las entradas ya están disponibles en www.yosaliadefiestaenlos90.com/mallorca/.