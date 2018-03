Armengol afirma que ya se asumieron responsabilidades políticas por el caso de los Contratos

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, aseguró este miércoles que ya se asumieron responsabilidades políticas de forma «inmediata y fulminante» por el caso de los Contratos de MÉS y que su gobierno ha colaborado en todo momento con la justicia.

Armengol realizó estas declaraciones durante su visita a la ITB de Berlín, la mayor feria turística del mundo, después de que el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma citase a declarar en abril a los investigados por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por el caso Contratos, entre los que se encuentra la exconsellera de Cultura, Ruth Mateu, de MÉS.

«En el Gobierno balear ya se asumieron responsabilidades políticas de forma inmediata y fulminante y ya ninguna de estas personas está en el gobierno balear», explicó Armengol.

La presidenta balear reiteró además su «respeto absoluto» a la Justicia y recordó que su Ejecutivo colaboró de forma «inmediata» con la fiscalía y la Justicia.

Están citados a declarar los próximos 17, 18 y 19 de abril la exconsellera de Cultura, el ex director general de Cultura Jaume Gomila, el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) Josep Ramon Cerdà, el responsable de la campaña de MÉS en las autonómicas Jaume Garau y el ex director de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) Pere Muñoz.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), están acusados de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La fiscalía abrió en abril del año pasado diligencias por unos contratos realizados entre las administraciones baleares y empresas del entorno del exjefe de campaña de MÉS, Jaume Garau.

Seis meses después, una vez admitida a trámite la querella de la Fiscalía, el Govern autorizó a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma que se personase y, si lo consideraba necesario, que ejerciera la acusación particular en nombre de la Administración autonómica.