Unos 600 pacientes de glaucoma de Baleares podrían sufrir ceguera total, según una asociación de afectados

La Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) calcula que unas 614 personas diagnosticadas de glaucoma en Baleares podrían sufrir ceguera total.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa con motivo del Día Mundial del Glaucoma -el próximo 12 de marzo-, en la actualidad alrededor de 24.552 personas de Baleares padecen glaucoma, aunque la asociación estima que 12.276 de ellos no lo saben.

Se trata de una enfermedad ocular degenerativa que en la actualidad no tiene cura. En España sufren esta enfermedad oftalmológica un millón de personas y, de ellos, la mitad no saben que la padecen, por lo que no reciben el tratamiento necesario para retrasar el daño visual.

De hecho, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) quiere destacar que alrededor de 25.000 españoles diagnosticados con esta enfermedad oftalmológica podrían sufrir una ceguera total, a pesar de seguir todos los tratamientos y revisiones médicas.

«NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA»

La Asociación ha aprovechado la celebración del Día Mundial para advertir que «no hay que bajar la guardia ante el Glaucoma», del que existen varios tipos. La degeneración visual es más lenta en algunos pero, en otros, es más agresiva y rápida.

«Al no tener cura, puede ir a mayor o menor velocidad pero en muchos casos el resultado es la discapacidad visual», ha señalado la presidenta de AGAF, Delfina Balonga.

La entidad ha alertado de que aunque la enfermedad se tiende a relacionar con las personas mayores el porcentaje de casos de glaucoma a partir de los 70 años suele ser tan sólo de un 12 por ciento.

En España se calcula que el 50 por ciento de los afectados de Glaucoma (alrededor de 510.000 españoles) no sabe que lo padece porque la enfermedad tiende a ser asintomática al principio. Por otra parte, en los primeros estadios, el cerebro compensa el déficit de visión, por lo que es casi imposible que el paciente pueda darse cuenta de que está perdiendo su capacidad visual.

No obstante, al tratarse de una patología degenerativa, una detección temprana es una de las claves para retrasar el daño que produce el Glaucoma.

Por este motivo, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, así como los pacientes y familiares de la Asociación, señalan la importancia de realizarse una exploración oftalmológica una vez al año, a partir de los 45 años, para detectar el Glaucoma más frecuente.

En ningún caso el paciente recupera la visión perdida, pero un diagnóstico precoz evita daños adicionales y puede frenar su desarrollo.