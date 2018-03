El PSIB crea un Grupo de Expertos para lograr la «igualdad real»

El PSIB-PSOE contará con un Grupo de Expertos de Igualdad para impulsar medidas hacia la «igualdad real» entre mujeres y hombres, ha informado esta formación en un comunicado.

La secretaria general de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, ha anunciado esta medida durante la tradicional cena de la Mujer de los Socialistas de Inca, celebrada este pasado viernes, donde se reconoció el «trabajo incansable» por las mujeres de la militante Rosario Mateo.

Con este acto, la Agrupación Socialista de Inca conmemoró la lucha feminista y reivindicó el papel de la mujer en la sociedad.

Avui al #SoparDeLaDona d @SocialistesInca hem reconegut la feina incansable x la #igualtat d la nostra companya Rosario Mateo i, x seguir lluitant com ella i com moltes altres, crearem Grup d’Expertes d’Igualtat d @psibpsoe q assessori i impulsi mesures per avançar en aquest camí pic.twitter.com/udNTQJHm8u