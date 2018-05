El artículo que amplía la academia de Rafael Nadal supera su primer trámite

Previamente a la votación del dictamen, se reunió la comisoión encargada dee analizar el seguimiento de los acuerdos de 2015. Més per Menorca, Més per Mallorca, Podemos y Gent per Formentera votarán 'no' a ese artículo. El PSIB ha reconocido que la Ley de Vivienda no era la má adecuada para incluir esta modificiación que Més per Menorca define como ' urbanismo a la carta'.