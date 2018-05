Hila insta al GOB a ir a la Fiscalía si tiene sospechas por Son Bordoy

El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna del Ayuntamiento de Palma, José Hila, ha instado al GOB «a acudir a la Fiscalía Anticorrupción» si tiene «alguna duda o sospecha» respecto al proyecto de Son Bordoy.

El grupo ecologista ha solicitado paralizar el proyecto de urbanización de la citada zona porque considera que es una operación «vinculada al PSOE y a la entidad bancaria Sa Nostra».

Hila ha dicho sentirse «muy sorprendido» por el planteamiento del GOB ya que «ni siquiera estamos trabajando en ello», ha afirmado. «La responsabilidad de este tema es del Govern», ha remarcado. «Lo del GOB, la verdad, no lo entiendo muy bien», ha insistido. «El Govern no nos ha dicho en ningún momento que vaya a ejecutar ningún proyecto en Son Bordoy y, evidentemente, Cort no ha hecho nada en este sentido», ha asegurado el concejal.

Denuncia a la Fiscalía

Ante la insistencia de los periodistas, Hila ha reiterado: «Si el GOB tiene alguna sospecha de algo, que recurra a la Fiscalía para que investigue». «Mi trabajo es defender el interés general y nadie debe decirme lo que tengo qué hacer; por eso no le he dedicado ni un minuto a este tema», ha remarcado Hila.