El Parlament pide la despenalización y la regulación de la eutanasia

El pleno del Parlament balear ha reclamado hoy que se modifique el Código Penal para que no se castiguen ni la eutanasia ni el suicidio asistido y ha instado al Gobierno central y al Congreso a regular la muerte voluntaria de enfermos terminales.

La cámara legislativa autonómica ha aprobado, con los votos favorables de toda la izquierda y de El Pi (34), el rechazo del PP (16) y la abstención de Ciudadanos (2), una proposición no de ley del PSIB para que se suprima el castigo penal de la muerte voluntaria asistida y se legisle sobre la eutanasia en el ámbito sanitario.

El diputado socialista Vicenç Thomàs ha asegurado que regular la eutanasia es «una demanda real» de buena parte de la sociedad a la que los políticos no están dando respuesta y ha recordado que en el Congreso han tenido entrada tres iniciativas diferentes al respecto.

«Despenalizar y regular la eutanasia no le quitará libertades a nadie», ha incidido Thomàs. El diputado del PP Vicent Serra ha considerado que el planteamiento del PSIB solo responde a una estrategia nacional de los socialistas y que deja de lado los «interrogantes éticos, jurídicos y políticos» que suscita la eutanasia. Para Serra, antes de plantear este debate es preciso que el Govern desarrollo debidamente el sistema público de cuidados paliativos.

En representación de Podemos, Alberto Jarabo, se ha mostrado a favor de la propuesta, aunque ha recriminado al PSOE que hace un año se abstuviera en el Congreso a una iniciativa por la despenalización de eutanasia.

El diputado de MÉS per Mallorca Antoni Reus ha incidido en que la regulación no obliga a nadie, pero «prohibir sí que es obligar, obligar a seguir viviendo a quien no quiere hacerlo».

También Jaume Font, de El Pi, ha expresado su acuerdo con la proposición socialista y ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar los cuidados paliativos.

Patricia Font, de MÉS per Menorca, ha recalcado que las encuestas revelan un apoyo mayoritario a la regulación de la eutanasia, mientras que la diputada del grupo mixto Montse Seinas ha lamentado que el colectivo médico «suele ser reaccionario ante la eutanasia».

Tras aprobarse la proposición, la asociación Instituto Balear de la Familia ha lamentado que el Parlament «intente legislar sobre la eutanasia cuando no se ha desarrollado aún la Ley de Cuidados Paliativos».