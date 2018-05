Jarabo (Podemos) considera una emergencia la moción de censura contra Rajoy

El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, ha considerado «una emergencia» la moción de censura presentada por el PSOE y ha pedido a la formación socialista que «se esfuerce para intentar convencer al resto de partidos para crear un gobierno alternativo».

En rueda de prensa, Jarabo ha explicado este lunes que su formación no ha presentado ninguna condición para sacar adelante la moción y ha insistido en que lo «fundamental» es «expulsar al PP del Gobierno».

El diputado ha asegurado que Baleares ha sufrido la «hostilidad» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el «desgobierno» de la delegada del Ejecutivo central en Baleares, Maria Salom. «No podemos más que alegrarnos de que se plantee», ha añadido.

Respecto al PP de Baleares, Jarabo ha lamentado que el presidente del PP balear, Biel Company, «haya amparado a los corruptos hasta que ha actuado la justicia» y le ha pedido «menos palabras y golpes de pecho y más acciones».

«El PP de Baleares no quiere devolver un dinero que pertenece a los ciudadanos. Podría comenzar a hacer un poco más creíble su discurso», ha manifestado el portavoz.

En cuanto a la Ley de Vivienda que se debatirá este martes en el pleno, la diputada de Podemos Laura Camargo ha deseado que finalmente «se consagre el derecho a la vivienda» y que el Estatut d'Autonomia «deje de ser papel mojado».

«Más que un paso adelante estamos dando un salto. Solo podemos estar orgullosos de que esta ley sea una realidad a partir de este martes», ha afirmado.

Sobre la 'enmienda Nadal', Camargo ha explicado que espera que el resto de fuerzas políticas del pacto den apoyo al voto particular que permita sacar la disposición del redactado. En el caso de no poder evitar la inclusión de esta enmienda, «que no tiene cabida en una ley sagrada como esta», la ejecutiva del partido valorará las medidas que se tomarán en consecuencia.