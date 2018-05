Bordados Valldemossa: «Podríamos ganar más dinero con el alquiler del local que trabajando»

Bordados Valldemossa es uno de los pocos establecimientos comerciales de España en los que se pueden adquirir artículos de costura tradicional artesanos, como los bordados y el único del centro de Palma, según destaca su fundador Joan Binimelis. Por ello, Cort lo ha incluido en el catálogo de establecimientos emblemáticos.

Joan explica que hace 50 años decidió abrir Bordados Valldemossa en la calle Oms y al año abrió otra tienda en la calle Sant Miquel; durante un tiempo ambas convivieron, pero hace 12-13 años decidió cerrar la de la calle Oms.

Al principio había mucha demanda, ya que era tradición que las familias comenzasen a hacer los ajuares de novia el mismo día que nacían las niñas. «Tenían toallas para toda la vida», recuerda. Sin embargo, esta costumbre se ha perdido. «La filosofía de hacer el ajuar ha desaparecido, ahora se juntan y se separan a los diez minutos y no se quieren poner a repartir las sábanas», comenta.

Joan explica que Bordados Valldemossa ha tenido que hacer frente a varias crisis, pero destaca que ha última ha sido la peor de todas. Pese a ello, han logrado superarlas y desvela que el secreto es «ser amable cuando se está detrás del mostrador e intentar que el cliente salga contento».

Bordados Valldemossa es la vida de este comerciante, que a finales de la década de los 60 demostró tener visión de futuro y montar un negocio que le ha permitido sacar adelante a su familia. Ahora ya está al frente del comercio la segunda generación; en concreto, su hija Teresa.

Sin embargo, reconoce que la continuidad no ha sido fácil y Bordados Valldemossa sigue abierto, principalmente, porque sus hijos no quieren hacerle daño. «Si paso por aquí y veo que hay una zapatería me muero a los tres días», advirtió a sus hijos. Joan es consciente de que el alquiler es mucho más rentable, han tenido ofertas y saben que lo podrían alquilar por 8.000-10.000 euros al mes, pero para él sería perder una parte importante de su vida.

«Podríamos ganar más dinero si alquilamos el local que trabajando», reconoce. «Se aguanta por el cariño que le tengo a la tienda; si fuese más materialista se abría traspasado», confiesa. En este punto, expone que hay meses en los que su hija no gana nada.

Teresa explica que su padre la convenció para seguir con el negocio porque «me dijo que si no, se moriría. Al final de la temporada pasada le volví a dar las llaves porque este negocio es muy estresante». Además, lamenta que «el Ajuntament no colabora mucho; llamas a la policía y no vienen, etc».

Aunque desde pequeña ha estado en Bordados Valldemossa, no siente la misma pasión por el negocio que su padre. «Para mi padre, la tienda es su vida y para mí no; yo la veo como un modo de vida», argumenta.

Aunque no quieren dar nombres, reconocen que entre sus clientes hay miembros de la Familia Real y en su día una de las más destacadas fue Sara Montiel.