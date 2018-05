Unos 300 opositores buscan impugnar un examen para ser auxiliar de la CAIB

Más de 300 personas han firmado en la plataforma Change.org para impugnar el segundo ejercicio de la convocatoria pública a auxiliar administrativo de la CAIB, que tuvo lugar este pasado sábado.

En la página explican que «debido a los errores tanto de planteamiento como de resolución del examen de informática de la oposición por turno libre y promoción interna, se hace necesaria la impugnación y repetición de dicho examen, que vulnera los principios de igualdad de condiciones respecto a otros grupos de candidatos». Uno de los opositores explica que «en la mitad de examen entró un miembro del tribunal y dijo que se anulaba una pregunta... mucha gente ya había perdido el tiempo en contestarla».

Además, varios candidatos aseguran que «una de las preguntas del examen no tenía solución válida entre las cuatro opciones que ofrecía el test», por lo que, además de «perder mucho tiempo en intentar averiguar por qué no nos daba ninguna correcta», no se sienten en igualdad con los opositores de otro turno, que tuvieron la oportunidad de contestar a una pregunta más y, por tanto, aumentar su posibilidad de aprobar.

Otra de las cosas que enfadan a los opositores es la diferencia de aprobados. En el segundo turno, en el que en principio no hubo ninguna incidencia, aprobaron un 80 por ciento de los presentados, mientras que en el primer y tercer turno, el porcentaje no sobrepasa el 55. Según los opositores, «este dato ya pone en evidencia la diferencia de dificultad de un examen a otro. Las academias que nos han preparado también están decepcionadas con el examen, los propios preparadores dicen que ha sido un caos».