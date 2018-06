La Mesa de la Concertada de Baleares negocia la equiparación salarial de docentes públicos y concertados y la paga de sexenios

La Mesa de la Educación Concertada de Baleares, que incluye a la administración, patronales y sindicatos, ha debatido este jueves la equiparación salarial de docentes públicos y concertados y la negociación de la paga de sexenios.

Según ha indicado en un comunicado la Federación de Enseñanza de USO, respecto a la equiparación de sueldos en la Mesa se han continuado discutiendo las discrepancias que mantiene el Govern con los sindicatos y patronales.

En este sentido, USO ha reivindicado que se aplique el acuerdo de 2016 y ha propuesto que se negocie conjuntamente con los sexenios, propuesta que ha sido aceptada por la administración.

El acuerdo de 2016 contempla 30 euros al mes más del complemento retributivo a partir de septiembre de 2018 y la equiparación retributiva al 100 por cien en 2019.

Por otra parte, se ha iniciado el proceso de negociación de los sexenios. La Conselleria de Educación ha propuesto negociar únicamente el pago del segundo sexenio a 63,33 euros.

Desde USO han reclamado que se cumpla con el Acuerdo de 2016 y que se valore la revisión de la cantidad del segundo sexenio al alza. Además, han pedido la negociación del segundo, tercero, cuarto y quinto para llegar a la equiparación con los funcionarios docentes interinos.

FSIE EXIGE LA PAGA DE 25 AÑOS

Por otra parte, USO ha asegurado que la Conselleria de Educación ha manifestado la predisposición de contemplar el pago de la paga de los 25 años de los diferentes convenios de aplicación en diferido mediante un complemento ligado a los sexenios.

Respecto a ello, el FSIE ha indicado que no no participará de ninguna nueva negociación y posterior acuerdo que no contemple el abono de la mencionada paga de antigüedad.

El sindicato entiende que el abono de sexenios a los docentes en pago delegado «no compensa la pérdida de la paga de antigüedad a los que ya han generado su derecho con sus 25 años de trabajo en la empresa».

«Si la administración autonómica se decanta definitivamente por no pactar el abono de la Paga de antigüedad de 25 años, dejará un gran grupo de docentes en pago delegado en tierra de nadie, es decir, sin haber podido cobrar la paga del Vº Convenio y sin haber podido disfrutar plenamente del abono de los nuevos sexenios», han manifestado.