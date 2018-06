«Tenemos un problema muy serio de miopía y astigmatismo con los niños ‘enganchados’ al móvil»

El doctor Imad Osman (Líbano, 1959) cursó lo estudios de Medicina en la Universidad de Barcelona y la formación especializada en Oftalmología en el Hospital Vall d’Ebron. En Mallorca comenzó a trabajar como oftalmólogo en el ambulatorio de Manacor en 1990. En la actualidad trabaja para la sanidad pública y tiene consulta privada.

¿Cuáles son las patologías más frecuentes de los ojos?

Las patologías dependen mucho de la edad. Los más jóvenes tienen miopía, tenemos un problema muy serio con los niños y adolescentes que están todo el día ‘enganchados’ al móvil, al ordenador y los videojuegos, tienen problemas de astigmatismo y miopías. A una cierta edad los pacientes tienen degeneración macular severa y esto está llevando a muchos de nuestros mayores a estar físicamente sanos, pero ciegos, y a corto plazo no se ve un tratamiento definitivo. Y en la mediana edad vemos muchos casos de presbicia y glaucoma.

¿Más de 7.000 cirugías le dan mucha experiencia?

Mi ejercicio como especialista en los distintos ambulatorios de Mallorca me ha dado mucha experiencia en el tratamiento de las patologías más frecuentes y una gran experiencia en cirugía de cataratas y de glaucoma, cirugía de párpados y de otras afecciones del aparato lagrimal. Creo que más de 7.000 cirugías sí que me han dado una buena experiencia.

¿Hay mucha diferencia entre trabajar en la sanidad pública y en la privada?

Yo creo que es complementario. En la sanidad pública, vamos en cabeza de las comunidades autónomas respecto a la calidad del servicio. La gran diferencia son las listas de espera. Una espera que conseguiremos moderar a base de abrir consultas y quirófanos por la tarde. Mi trabajo en la medicina privada me permite dedicarme a la cirugía facorefractiva, implantando lentes intraoculares de última generación. Dicha cirugía permite corregir miopías altas, que no logran corregirse con láser, o curar la presbicia definitivamente. En los últimos 20 años se ha hecho un importante avance tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada balear.

¿La buena medicina es cara?

Sí, hoy día, la buena medicina es cara y requiere grandes inversiones en aparatos de última generación para conseguir diagnósticos certeros y para realizar cirugías con buen pronóstico.

¿Cómo ve el futuro de la oftalmología y de la medicina en general?

Creo que el futuro de la medicina será cada vez mejor, y en concreto, el de la oftalmología está avanzando mucho. Se están desarrollando mejores láseres, mejores materiales para implantes. Estamos usando un material muy avanzado que permite realizar intervenciones quirúrgicas en mucho menos tiempo y que el paciente se recupere mucho antes. La cirugía de retina ha avanzado mucho. Hay tantos avances que yo necesito ir, como mínimo, a dos congresos al año.

¿Qué lleva a un joven del Líbano a estudiar en España?

Mi padre había pensado que podría estudiar en Francia, pero le comentaron que el nivel educativo de España era bueno y más económico que en Francia. Llevo casi 30 años trabajando en Mallorca y aquí he formado una familia.

¿Qué opina del decreto de catalán del Govern en la sanidad pública?

Yo hablo castellano, árabe, catalán, inglés y francés. La lengua catalana, juntamente con la castellana, es cooficial de esta tierra. Me parece normal conocerla y realmente no es tan difícil de aprender. Ahora bien, no estoy a favor de castigar económicamente a quien no demuestre conocerla mediante un examen que le permita poder promocionar.

¿Y de la situación que está viviendo Oriente Medio?

Creo que Oriente Medio es el corazón del mundo, una zona privilegiada donde han nacido los profetas y en donde nacen todas las religiones monoteístas.

Lo visible, en cada guerra de la zona, es la religión y lo invisible es, casi siempre, el interés económico de los grandes: pasar un tubo de gas a través de Siria, controlar el petróleo de Irak, asegurar el futuro del canal de Suez...

¿Cómo ve el futuro de esta zona del mundo?

Cuando viajo a mi país de origen, los veo tranquilos. Dejan en manos de Dios muchas preocupaciones nuestras. El futuro de esta zona, según veo, es muy complicado. Me preocupa el conflicto Irano-Saudí. Europa está llamada a poner orden y fomentar la paz.

¿Qué opina de la política de refugiados de la Unión Europea?

Creo que Europa podría hacer mucho más. Creo que ha habido un interés de mandar refugiados a Europa, cuando lo que la gente realmente quiere es estar en su tierra o lo más cerca posible de ella. Yo vengo de un país donde ha habido guerra civil y la gente quiere vivir en su tierra?

¿Y de la religión?

Pienso que existen dos grandes y únicas religiones en el mundo: la de la bondad y la de la maldad, y, generalmente, prevalece la primera.