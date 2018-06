Indemnizarán con 124.000 euros a una mujer por una cesárea tardía que provocó el fallecimiento del bebé en Ibiza

El Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid ha dictado una sentencia en la que obliga a una aseguradora a indemnizar con 124.621 euros a una mujer por el fallecimiento de su bebé debido a la tardanza en practicar una cesárea.

Así lo ha indicado en una nota de prensa la Asociación 'El Defensor del Paciente', que ha tramitado la demanda en representación de la mujer.

Los hechos tuvieron lugar en 2015, cuando la madre, de 40 años de edad, acudió estando embarazada a una clínica de Ibiza. Según ha explicado la asociación, la monitorización advirtió del riesgo para el bebé no nato desde las 3.25 horas, pero la ginecóloga no llegó hasta las 4.00 horas y la cesárea urgente no se practicó hasta las 4.37 horas.

El Tribunal considera que existió un retraso de 27 minutos clave en la indicación de la cesárea y que ésta se prolongó en un tiempo excesivo puesto que según los protocolos no debe superar los 30 minutos.

En el litigio se debatió sobre los criterios para confirmar que la niña había sufrido una asfixia durante el parto, tomando datos del PH venoso extraído del cordón que no encajaba con el extraído directamente de la niña.

La sentencia acoge los argumentos del abogado de la Asociación, Carlos Sardinero, y concluye que los datos no descartan «el sufrimiento fetal y la hipoxia sufrida por la niña».

La presidenta de 'El Defensor del Paciente', Carmen Flores, ha insistido en la necesidad de que el PH arterial determinante se tome directamente del recién nacido y no del cordón «porque está demostrado que no es fiable».