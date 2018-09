Valtonyc cree que la justicia belga aceptará su extradición pero confía en recurrir

El rapero Josep Miquel Arenas, Valtonyc, cree que mañana el juzgado belga que verá la demanda de extradición de España que pesa sobre él aceptará la petición, pero ya ha avanzado que recurrirán esta decisión, y ha mostrado su confianza en el juicio que se celebrará en Bélgica.

En declaraciones a la emisora RAC1, Valtonyc ha comentado la vista que se celebrará mañana en el juzgado de primera instancia de Gante (Bélgica), que el pasado 21 de agosto acordó aplazar su decisión sobre la euroorden sobre el rapero a la espera de recibir las alegaciones de la Fiscalía.

Valtonyc, condenado en España a tres años y medio de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, ha explicado que la justicia española le intenta aplicar «un Código Penal posterior a la fecha de su juicio» y asegura que la justicia belga se ha percatado de este asunto.

«Estoy tranquilo -ha afirmado el rapero mallorquín-, sé que, en el fondo, para ganar a España solo falta esperar que la cague y la está cagando porque me reclaman por delitos que no he cometido e intentan aplicar un código penal posterior a la fecha de mi juicio y en Bélgica se están dando cuenta».

Sin embargo, cree que, mañana, el juzgado de Gante «aceptará la extradición porque es un juzgado de guardia, pero se puede apelar y no hay problema porque hay mucha distancia por recorrer», ha asegurado.

El rapero se ha mostrado confiado en que «tendrá un juicio, que es más de lo que pueden decir los 'jordis' y los exconsellers y mucha gente represaliada en el Estado español».

Valtonyc está contento de haber huido a Bélgica tras su condena porque ahora ha conseguido «internacionalizar» su caso y agilizarlo para llegar «al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», ya que su objetivo es «sentar un precedente para que los otros quince raperos condenados no tengan que ir a la cárcel».

La justicia belga, según este cantante, es «más garantista que la española y no está politizada, no se aplica la ley según la ideología de quien gobierna».

En cuanto al juicio que, según él, finalmente se celebre en Bélgica sobre su extradición, cree que, «en el caso remoto» de que se acepte su extradición, sólo le extraditarían por el delito de amenazas, lo que supondría 6 meses de prisión, pues no cree que le entreguen por injurias a la corona y apología del terrorismo.