Valtonyc pide a la Audiencia Nacional que se disuelva «como el grupo de extrema derecha organizado que es»

El rapero Valtonyc reacciona como suele hacerlo últimamente, en las redes sociales, al penúltimo acto de su posible extradición a España desde Bélgica, país al que se marchó para evitar su entrada en prisión para cumplir la condena que pesa sobre él. El joven mallorquín lo ha hecho, además, con una especial dureza contra la institución judicial, en especial contra la Audiencia Nacional, a quien ha pedido que «deje de hacer el ridículo y se disuelva como el grupo de extrema derecha organizado que es».

Coincidiendo con el día en que, supuestamente, un tribunal de Gante debía pronunciarse su situación, y tras el segundo aplazamiento de esta decisión en cuestión de pocas semanas, Valtonyc no ha dudado en atacar al alto tribunal español. «Insisten en terrorismo y aquí no le cuadra a nadie. No persiguen hechos, persiguen ideologias», ha afirmado.

Al final de su mensaje en las redes sociales el cantante emplaza al día 17 de septiembre, un «next match» (próximo partido) que podría dilucidar su situación procesal y su futuro más inmediato.

Los abogados de Josep Miquel Arenas han informado de su situación este lunes por la mañana, a la salida de la vista celebrada en el juzgado de Gante, una cita que empezó con bastante retraso y apenas duró treinta minutos. Valtonyc ha dicho que podrá abrazar a su familia y ha reiterado que «en España no tendría un juicio justo como éste».