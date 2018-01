Deportivo con mucha clase

Horst Deuter es un pintor alemán que vive, junto a su esposa, a medio camino entre Port d’Andratx y Berlín, después de que hace 20 años se enamorara de la Isla con motivo de unas vacaciones de verano. Nos cuenta que llegó a la Isla y vio que en Port d’Andratx se vendía una pequeña casa delante del puerto y decidieron comprarla y posteriormente restaurarla para hacerla más acogedora y así lo hicieron y desde entonces compaginan la vida con temporadas en Mallorca y temporadas en Berlín.

Pero además de Mallorca, Horst tiene otra gran pasión: los Porsche. Nos cuenta que siempre ha tenido uno, cuando vivía en Alemania utilizó varios modelos, como el 365 o el Targa, y en 1990 compró este precioso Porsche Carrera 954 que adquirió en Alemania y con el que realiza todos sus desplazamientos por la Isla. El Carrera 964 es un gran coche, con 3.600 centímetros cúbicos de cilindrada, más de 250 caballos de potencia, y alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, todo ello con un aceptable consumo de unos 10 litros a los cien kilómetros.

COMPAGINAR

Nuestros interlocutor lo tiene claro: el Porsche ha sido el coche de su vida, no lo cambiaría por ningún otro. Nos comenta que no sabe explicarnos muy bien el porqué de su predilección por el Porsche, pero desde siempre le han gustado y, como se lo ha podido permitir, no ha dudado en tener varios modelos a lo largo de su vida. Aunque reconoce que no le importaría tener un Audi descapotable, un coche que también es alemán.

En cuanto a su utilización, reconoce que es su coche para ir a todas partes y además ha realizado grandes viajes con él. Recuerda que un año, volviendo de Alemania, decidió, junto a su mujer, dar la vuelta a España para conocerla un poco mejor. Empezaron por Bilbao para luego seguir por Galicia y así dar la vuelta en redondo hasta completar el recorrido y finalmente regresaron a Mallorca. En total emplearon cinco semanas y todo el recorrido lo hicieron en su coche. Durante el viaje les ocurrió algo curioso y es que una pareja de la Guardia Civil de Tráfico les paró, no para denunciarlos, sino para poder admirar el coche que por aquél entonces estaba casi recién salido de la fábrica. No pertenece a ninguna asociación de coches clásicos, simplemente lo tiene porque le gusta y para pasear y viajar con su mujer por la Isla.

Horst es un gran entusiasta de esta marca, ya que considera que es uno de los mejores coches que se pueden encontrar en el mercado, además de tener modelos exclusivos. Sea como sea, lo que está claro es que si tuviera que volver a comprarse otro vehículo, casi con toda seguridad sería un Porsche. En cuanto a la marca, decir que Porsche AG es un fabricante de automóviles alemán especializado en deportivos lujosos, de alta gama, SUV y sedanes. Porsche AG es propiedad del Grupo Volkswagen, que a su vez es propiedad mayoritaria de Porsche Automovil Holding SE. Fue fundada en Stuttgart en 1931 por Ferdinand Porsche y su hijo Ferdinand Anton Ernst Porsche. Finalizada la Segunda Guerra Mundial comenzó la fabricación de deportivos que han llegado hasta nuestros días.