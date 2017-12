El escrutinio de las elecciones catalanas, más lento de lo habitual

El escrutinio de los votos de las elecciones catalanas del 21D se ha iniciado tras el cierre de los colegios electorales a las 20.00 horas. Y ha sido más lento de lo habitual, tal y como ha comentado Lluís Anaya, coordinador del equipo TIC que son los encargados de procesar y publicar los resultados de los comicios catalanes.

De moment la velocitat de l'escrutini del #21D a les meses està 4 punt per sota que les eleccions del 2015. Paciència. Tot va bé però hi ha més participació, més papretes a comptar i recomptar, i més debat amb el potencial vot nul.

Los motivos de la destacada lentitud en el escrutinio son primordialmente dos: la alta participación (el número de papeletas para contar es bastante superior a las anteriores elecciones de 2015) y el estricto control a la hora de contabilizar dichos votos.

Tras la lentitud inicial, los últimos momentos del recuento se han desarrollado con mayor agilidad.

Transparencia

Como medida de transparencia, se publicarán por primera vez todos los votos del 21D que se ha recibido en cada mesa. Cualquier persona podrá consultarlos.

Com a mesura de transparència per primera vegada publicarem tots els resultats del #21D que hem rebut per a cada mesa. Qualsevol podrà consultar-los i verificar-los. Els petits errors que sempre hi ha es resoldran en l’escrutini definitiu que celebran les Juntes electorals.