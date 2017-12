El Sorteo de la Lotería de Navidad reparte este viernes 2.380 millones de euros en premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2017 repartirá este viernes 22 de diciembre un total de 2.380 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.310 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.

En concreto, por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300 euros.

También, habrá dos aproximaciones premiadas con 20.000 euros cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio, otras dos aproximaciones de 12.500 euros para los números anterior y posterior al segundo premio y dos aproximaciones más premiadas con 9.600 euros para los que se acerquen al tercer premio.

Sin embargo, el Gobierno estableció en el año 2013 el gravamen del 20% a los premios a partir de 2.500 euros, por lo que las personas agraciadas con el premio 'Gordo', que reparte 400.000 euros por décimo premiado, recibirán 320.500 euros, ya que Hacienda se quedará con los 79.500 euros restantes, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De la misma forma, los agraciados con el segundo premio --de 125.000 euros por décimo-- cederán 24.500 euros al fisco, y a los ganadores del tercer premio --50.000 euros por décimo--, se les retendrá un total de 9.500 euros.

En el caso de que se vendan todos los décimos agraciados, el Ministerio de Hacienda recaudará más de 200 millones de euros, casi seis millones más que en 2016, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). De esta forma, la recaudación del fisco este año será un 3% superior.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda han indicado que se realiza directamente la retención al cobrar los premios. De esta manera, los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado con un gravamen especial que es exactamente del mismo importe que la retención descontada al cobrarlo, por lo que el premio no tendrá ningún impacto en el IRPF, salvo añadir en su Declaración los posibles rendimientos que les genere, como los intereses bancarios.

Por otro lado, ha recalcado que, «como la cuantía del premio no se incluye en la base general del IRPF, ni en la del ahorro, a los premiados no les afectará a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio».

Asimismo, ha apuntado que «si el valor neto de los bienes individuales supera los 700.000 euros, los saldos bancarios o el derecho de cobro del premio a 31 de diciembre pueden determinar la obligación de presentar la declaración del Impuesto de Patrimonio».