Mayor Oreja: «La eutanasia acaba matando a los más débiles»

El exministro del PP y presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, ha defendido este viernes los cuidados paliativos frente a la eutanasia, una práctica que «al final la experiencia nos dice que acaba matando a los más débiles».

Mayor Oreja ha abierto este viernes la jornada «Seminario Internacional: cuidados paliativos y sociales vs. eutanasia», que se celebra en el Congreso de los Diputados y que reúne a políticos, legisladores, expertos y sociedad civil de diversos países.

Una jornada en la que, según Mayor Oreja, «vamos a defender básicamente los cuidados paliativos», porque «no creemos que aplastando un concepto básico que es la dignidad de la persona se pueda afrontar el futuro».

El exparlamentario popular ha incidido en rechazar la aplicación de la eutanasia «en la que en la práctica los más limitados y los más discapacitados son los primeros elegidos para eliminarlos» y ha considerado que se trata de un «instrumento al servicio de nuestra comodidad».

Mayor Oreja ha agradecido que el Congreso, «que debe ser una caja de resonancia de lo que piensa la sociedad», acoja este debate, que sirve para «dar voz a quienes no nos resignamos a que la administración de la cultura de la muerte sea una moda dominante».

Tras insistir en que no tenemos derecho a quitarnos la vida ni a que nadie nos la quite, Mayor Oreja ha abogado por los cuidados paliativos, que «es la humanidad y la voluntad de que el sufrimiento en el 2018 no esté en el final de la vida de las personas».

Unos cuidados paliativos en los que la sedación, a su juicio, «se puede convertir en un instrumento al servicio de la eutanasia», por lo que ha pedido «escuchar a los médicos».

Ha reconocido que los que defienden estas ideas son «David frente a Goliat», pero ha recordado que al final el primero ganó al segundo «asentado en la razón y la verdad».

Para Mayor Oreja, «una sociedad basada el aborto y la eutanasia como derecho, en la ideología de género y en los vientres de alquiler y que tiene una enfermedad obsesiva para destruir los valores cristianos está condenada al fracaso antes que después».

Por su parte, el diputado de UPN Carlos Salvador ha elogiado la elección del Congreso, «la casa de todos los españoles, de las ideas y los debates», para celebrar una jornada «sobre la dignidad de las personas, el derecho a la vida, la protección de la vida y la libertad».

En la sesión se ha recordado que a día de hoy, la eutanasia y el suicidio asistido se encuentran legalizados en Holanda, Luxemburgo y Canadá. La primera es legal en Bélgica y Colombia.

Suiza, Alemania algunos estados de Estados Unidos han legalizado el suicidio asistido.

En España, el Congreso está tramitando una proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida de Ciudadanos, después de rechazar una enmienda a la totalidad de Unidos Podemos que pedía despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido.