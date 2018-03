Colau considera que la propuesta de Sànchez no es efectiva y alarga la aplicación del 155

La alcaldesa de Barcelona y dirigente de CatComú, Ada Colau, ha sostenido este viernes que la propuesta del hasta ahora candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que lo sea el número dos de su lista, Jordi Sànchez, en prisión preventiva, no es efectiva y alarga la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ha defendido que Sànchez tiene derecho a presentarse, pero que una cosa es tener este derecho y otra es ser consciente de la situación: «Más allá de la legitimidad, en lo que podemos estar de acuerdo, tenemos que hacer que esto no se alargue más», con propuestas efectivas, concretas y realizables, ha dicho en una entrevista de TV3.

«Si pensamos en Cataluña desde Cataluña, Cataluña necesita cuanto antes un Govern efectivo y recuperar el autogobierno para trabajar para revertir la situación, negociar con el Estado y trabajar también por la libertad de las personas que están en prisión provisional», ha remarcado Colau.

La alcaldesa ha insistido en que todos estos debates sobre la investidura «alargan la aplicación del artículo 155 y la situación de falta de Govern», y ha dicho que todo el mundo sabía que Puigdemont renunciaría a ser candidato pero que el asunto se está alargando mucho.

Preguntada por si cree que no permitirían a Sànchez acudir a un pleno de investidura, Colau ha replicado: «Desgraciadamente ya conocemos los tics autoritarios del PP», y ha criticado que la reacción del PP al anuncio de Puigdemont respiraba venganza al asegurar textualmente en Twitter que, gracias a la firmeza del Gobierno central y el artículo 155, el expresidente fugado renunciaba a su candidatura.

Ha descartado posicionarse sobre otros nombres ni proponerlos --"a mí no me corresponde», ha dicho--, porque PDeCAT y ERC tienen la mayoría para formar gobierno, por lo que les ha pedido recuperar un autogobierno efectivo cuanto antes mejor, porque hace meses que la Generalitat funciona al mínimo por el 155 y para tener un proyecto para Cataluña que desbloquee la situación.

Cuotas de poder

Ha criticado que las últimas semanas PDeCAT y ERC han tenido desacuerdos no por el proyecto para Catalunya, sino por «cuotas de poder y reparticiones de quién controla qué», y ha pedido dejar definitivamente atrás la vía unilateral, porque no lleva a ninguna parte y se debe mirar hacia adelante para recuperar el autogobierno, según ella.

Preguntada por el consejo republicano en Bélgica y la asamblea de representantes propuestas por Puigdemont, Colau ha defendido que «el Parlament y el Govern no se pueden sustituir por organismos paralelos», como ya dijo el líder de CatECP en la cámara catalana, Xavier Domènech, este jueves, con una propuesta en la que se abstuvo el PDeCAT y que ERC apoyó, ha señalado.