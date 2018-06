Valoración de los partidos políticos al nuevo gobierno de Sánchez

El fin del gobierno de Mariano Rajoy, avalado este viernes por la mayoría del Congreso de los Diputados, ha provocado una multitud de reacciones de los políticos de los principales partidos en las redes sociales.

La moción de censura contra Rajoy, presentada por los socialistas, lleva a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, un relevo en La Moncloa lamentado por algunos y aplaudido y celebrado por otros. Así se ha sentido en el hemiciclo, que tras confirmarse el fin de la era Rajoy, convivían los aplausos de apoyo a Mariano Rajoy con los gritos de «Sí se puede».

Uno de los primeros en despedirse en las redes de Rajoy ha sido Iñigo Errejón:

Desde Alemania, Carles Puigdemont asegura que, tras la salida del PP de La Moncloa, todavía «nos queda una larga lucha» y dice que «hoy todavía no podemos celebrar nada»:

Si nosaltres fóssim de venjança, avui ja ens podríem donar per satisfets. Però com que som de justícia, avui encara no podem celebrar res. Ens queda una llarga lluita i un llarg camí per vèncer les injustícies, que són moltes i persistents.