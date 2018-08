El asaltante de Cornellà desveló en una carta que era homosexual

Abdelouahab Taib, el ciudadano argelino de 29 años que fue abatido por una agente de los Mossos en la comisaría de Cornellà cuando intentó agredirla con un cuchillo dejó una carta de despedida en su domicilio.

En el escrito, que publica la Cadena Ser, el asaltante explica que acudió a la comisaría a matar para que se le perdonase su homosexualidad. El texto está escrito en árabe y esta es la primera traducción que han hecho las autoridades. Puede leerla a continuación:

«Oh Dios te pido clemencia, de tu sabiduría y pido clemencia de tu poder y te suplico a tu gran generosidad, ya que eres el más poderoso y yo el menos, ya que tú eres el sabio y yo el menos, y tú sabes del más allá, Oh Dios si sabes que en este asunto hay (...) el bien para mí, para mi religión y mi susbistencia y todo lo relacionada conmigo y lo que me has predestinado falicítalo y bendícelo para mí, o Dios si sabes que este asunto (...) va en contra de mi religión y de mi sustento aléjalo de mí, y haz que mi destino sea bueno y haz que lo acepte...».