Una reportera de televisión sufre el machismo en directo

Una periodista de La Sexta, Elizabeth López, ha vivido en carne propia los comportamientos machistas que distintas compañeras de profesión denunciaron públicamente durante la celebración del pasado Mundial de Rusia.

En esta ocasión ocurrió durante una conexión en directo junto a una playa de Tarragona con el programa 'Más vale tarde', en la que mientras la reportera habla a cámara, un joven se le acerca de improvisto por el lateral y le besa la cabeza.

«A él y a sus amigos les ha parecido gracioso. A mí una situación vergonzosa e intolerable. Falta mucho RESPETO y sobran actitudes machistas», denunció la periodista en una publicación en Twitter.

Minutos después, desde plató, retomaron la cuestión, y la misma profesional destacó que unos policías de la Guardia Urbana que se encontraban cerca del lugar fueron tras el individuo para localizarlo e identificarlo.

Este hecho generó un gran debate en Twitter por una situación cotidiana que no entiende de profesiones, edades o condiciones.

Lo que no entiendo es q os quedéis como si " ha pasado un ángel"....si es tan inadmisible,que lo es, pues reaccionar leches!!!!....q le den por el saco al directo....es q cuando se ve eso,con todos mis respetos, parecéis bobas...lo siento....yo x lo menos no me quedaba así

Un beso es un beso, y no parece lanzarlo con desprecio. Otra cosa es que no hayas tenido un realizador que te haya protegido de que te invadieran el espacio. Lo podría haber hecho un niño y nos parecería mono. Pero seguiría siendo una burrada del realizador.

¿En serio? ¿La culpa es del realizador por tapar una acción que no debería haber sucedido y no de la persona que no guarda un mínimo respeto por el trabajo de otra? ¿Improvisar con gracia a un gesto grosero? No, no tiene nada de gracioso que te bese alguien sin tu consentimiento.