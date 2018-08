Francis Franco califica la exhumación de su abuelo de «oportunista, cobarde y revanchista»

El matinal de Antena 3 'Espejo Público' ha iniciado‏ el día con fuerza, entrevistando en plató a Francis Franco, el nieto del dictador Francisco Franco para preguntarle qué opina de la posible exhumación de su abuelo.

Recordemos que este mismo viernes el Consejo de Ministros debe dar salida a un decreto ley que inicie el proceso de la exhumación de los restos de Franco, actualmente en su mausoleo del Valle de los Caídos de Madrid.

En este sentido, el entrevistado ha sido directo y contundente. «El Gobierno ha tomado esta decisión oportunista, cobarde y revanchista. Por lo que a mí me preocupa más el futuro de mis hijos. Esto es una trampa para ganar votos de la izquierda», ha manifestado.

Sin embargo, ha dicho que «yo personalmente no me voy a oponer a la exhumación, la familia no lo sé. A 24 de agosto me parece ridículo hablar de un tema que pasó hace tantos años».

Francis Franco ha afirmado que no frecuenta mucho el lugar donde está enterrado su abuelo, y ha aprovechado en varias ocasiones para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«El Gobierno ha hecho bastante el ridículo. Ha retrasado la exhumación varias veces. Cuando finalmente lo decidan, nosotros tomaremos la decisión de dónde será el nuevo sitio para enterrarlo».

«Mi abuelo en ningún momento manifestó ser enterrado allí», en referencia al Valle de los Caídos, además «nadie fue enterrado allí sin el permiso previo de sus familiares», ha afirmado el nieto de Franco.

Además, ha asegurado que la Fundación que lleva el nombre del dictador ha avisado formalmente al Gobierno de que puede incurrir en un delito de prevaricación por utilizar un decreto ley para sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos.