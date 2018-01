Alternativa per Pollença pide vigilancia para evitar que alguien ‘cuele’ un gallo vivo en la fiesta

Alternativa per Pollença (en la oposición) quiere que la Policía Local custodie el pino para evitar que un particular pueda introducir un gallo vivo mañana durante el acto central de las fiestas de Sant Antoni en la Plaça Vella.

Cabe recordar que el alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, se ha comprometido públicamente a hacer cumplir este año la ley de protección animal eliminando el gallo vivo que hasta ahora servía como trofeo para la persona que coronara el Pi de Sant Antoni.

La decisión del alcalde ha generado cierta polémica entre aquellos que consideran el gallo un símbolo al que no están dispuestos a renunciar, pese a que siempre ha estado en el interior de una cesta, oculto a las miradas.

Alternativa, partido que ha reivindicado durante años la supresión del gallo vivo, ha registrado ahora un escrito en el Ajuntament en el que insta al alcalde a cumplir con la ley y a cumplir el compromiso que adquirió en febrero de 2017 en pleno de dejar de colocar el gallo vivo en lo alto del Pi de Sant Antoni.

Temen que, aún cumpliendo su palabra, el alcalde no pueda impedir que alguien ‘cuele’ un gallo vivo durante la celebración y de ahí que en su escrito Alternativa inste también a March a «que advierta a los cuerpos de seguridad pertinentes para evitar que la ley sea vulnerada por algún particular y un gallo sea colocado en lo alto del pino». «En caso de que eso no se pueda evitar y un gallo acabe colocado en lo alto del pino, también reclamamos al alcalde que el Ajuntament de Pollença se persone como denunciante contra los particulares que vulneren la ley», dice Alternativa.