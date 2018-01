Santanyí y Ariany ven «incomprensible» su clasificación como núcleos saturados

Los responsables municipales de Santanyí y Ariany han alzado su voz contra la clasificación por parte del Consell de los núcleos de Llombards, Santanyí y Ariany como núcleos de interior saturados». Esto implica que en estos tres núcleos el alquiler turístico se limita a 60 días al año.

Los dos alcaldes, Joan Ribot (PI) y Llorenç Galmés (PP), lo califican como «incomprensible» y «sin lógica». Desde Santanyí, Galmés indica que «al ver que el Consell de Mallorca clasifica es Llombards y el pueblo de Santanyí como zonas turísticas saturadas tengo la sensación de que no se conoce la realidad de nuestros pueblos. Por esto, desde el Ajuntament lo que haremos será pedir explicaciones sobre los criterios que se han seguido para tomar esta decisión y trataremos de que estos dos pueblos sean excluidos de la categoría de núcleos de interior saturados». Galmés también insiste en que esto «puede suponer un grave perjuicio para muchos vecinos y para la economía del municipio».

Ariany es el único pueblo, municipio, de interior que no tiene costa y que ha sido calificado por el Consell como núcleo saturado. Una situación que ha sorprendido al alcalde Joan Ribot. «Creo que el mero hecho que Ariany este en la clasificación de núcleos saturados ya pone en cuestión los parámetros utilizados. No hay explicación lógica». Ribot añade que «la realidad no es la de saturación. El turismo en Ariany, como en el resto de municipios de interior, es una salida, una revitalización del pueblo. Y ahora esta clasificación nos condena. No podemos permitirlo y presentaremos los recursos que sean necesarios. Haremos todo lo que tengamos que hacer al abrirse el periodo de alegaciones». En el mismo sentido que Galmés, el alcalde de Ariany señala que «un alquiler vacacional repercute en muchos sentidos sobre el pueblo: Mantenimiento de las casas, lo que supone trabajo de carpinteros, fontaneros, albañiles. En definitiva, nos cierran una puerta muy importante de futuro».