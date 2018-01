Guillem Coll será Joan Angelats y Bea Borrás y Mar Umbert las Valentes Dones en el Firó de Sóller

Sóller ya tiene nuevos personajes para la representación del Firó, un «mandato» que estará vigente durante los próximos cuatro años. En unas multitudinarias elecciones celebradas en el Centro Parroquial Victoria, Guillem Coll Plaza, de 41 años, resultó elegido para el cargo de Capità Joan Angelats. Coll se impuso a Vicenç Reynés, Antoni Bernat y Mateu Ensenyat.

En la misma votación resultó elegido para representar al Rei Moro, Hipólito Bautista, mientras que Toni Navarro hará el papel de su «hijo» en el simulacro de los hechos históricos del 11 de Mayo de 1561.

No fue ninguna sorpresa dar a conocer el nombre de las Valentes Dones ya que las únicas candidatas, Bea Arbona y Mar Umbert no necesitaron votación ya que han sido las únicas candidatas que se han presentado este año.

La noche de elecciones resultó multitudinaria debido a que este año se renovaban todos los cargos lo que desbordó las previsiones de la organización y muchos miembros de los colectivos no pudieron llegar a votar.

El resto de personajes que también ostentarán sus cargos a partir del próximo Firó estarán a cargo de Joan Far (el único repetidor); Pep Toni Martínez; Marc Martínez; Bartomeu Coll y Joan Jaume Marquès.