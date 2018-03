El Palo de Mallorca protagoniza unas jornadas gastronómicas en Inca

Este licor tradicional de la Isla, que no pasa por su momento de mayor popularidad frente a otros aperitivos que están de moda, será el ingrediente común en las primeras Jornadas Gastronómicas del Palo de Mallorca que se celebrarán en Inca del 22 al 25 de marzo bajo el lema 'Inca a Taula'. Un total de 16 bares y restaurantes de la ciudad se han sumado a estas jornadas que consisten en que cada uno de ellos ofrecerá, en su propio establecimiento y durante su horario habitual, distintas recetas o cócteles que tengan licor de Palo entre sus ingredientes.

Estas jornadas fueron presentadas este lunes en el Museu del Calçat de Inca con la asistencia de parte de los restauradores que se han sumado a la iniciativa, coordinada por Claudia Suárez con la colaboración de la Asociación Balear de Sumilleres (ABS) y de la Asociación de Cocineros Internacionales. Estas dos entidades de profesionales han asesorado a los bares y restaurantes sobre cómo realizar cócteles, recetas de cocina y maridajes con el característico sabor de este licor elaborado en Mallorca a base de quina.

Según las recomendaciones realizadas por los sumilleres y cocineros profesionales, el Palo combina bien en estofados, caldos, salsas, carnes y pescados, incluso para dar un toque a postres y helados. Como aperitivo, más allá del típico Palo con sifón, los restauradores aprendieron a elaborar un cóctel que bautizaron como "mojito mallorquín".

En estas primeras Jornadas del Palo de Mallorca participan los bares y restaurantes Asador Pedrín, Bar Miquel, Can Amer, Café Ciutat 1900, Ca n'Ignasi, Can Pedro, Can Ripoll, Canyamel, Cas Metge Nou, Cas Misser, Club del Pensionista, Es Cantó, Joan Marc Restaurant, Romaní 41, s'Àngel y Suro. Por su parte, las empresas Licores de Mallorca, Túnel, Dos Perellons y Licors Moyà aportaran el licor de palo. Además se han editado unos planos con la ubicación de estos establecimientos que inlcuye, en el anverso, tres recetas para elaborar con Palo.

Asimismo, durante la presentación, tanto el alcalde, Virgilio Moreno, como el concejal de Comercio y Turismo, Jaume Tortella, explicaron que la iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio bautizado como Inca a Taula, en la que tendrán cabida otras acciones encaminadas a dinamizar la ciudad partiendo de su amplia oferta de restauración.