La OCB acusa al PP de «instrumentalizar» la Abogacía del Estado para «ir contra el catalán en los comercios»

La Obra Cultural Balear (OCB) ha exigido este martes al PP que «no instrumentalice» la Abogacía del Estado para «ir contra el catalán en los comercios».

Así se ha expresado la OCB tras conocerse el recurso contencioso administrativo presentado por el Gobierno contra un acuerdo del Ayuntamiento de Pollença sobre ayudas a «negocios que utilicen preferentemente la lengua catalana», según ha indicado la entidad cultural.

La OCB ve «intereses partidistas» en el recurso, que a su juicio «roza el despilfarro de recursos públicos». «Se utiliza la Abogacía del Estado como si fuera el departamento jurídico de un partido político que sirve a intereses particulares y partidistas, y no al servicio de toda la ciudadanía y los intereses generales», ha denunciado.

En esta línea, la OCB ha recordado que las lenguas cooficiales son «objeto de especial protección según la Constitución Española» y que el recurso también iría «contra el Estatut d'Autonomia y la Ley de normalización lingüística».

Por ello, la OCB considera que la Abogacía del Estado «tergiversa y desprecia la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cooficialidad lingüística y la promoción de las lenguas cooficiales, falseando su jurisprudencia recaída hasta ahora en esta materia, hasta el punto de intentar dejarla vacía de contenido».

Asimismo, la entidad ha apuntado que la promoción del catalán en el sector del pequeño comercio a partir de ayudas públicas «ha sido impulsado tradicionalmente por todas las administraciones insulares gobernadas por partidos de todos los colores políticos y con toda normalidad hasta ahora y con unos resultados muy positivos en todos los sentidos».

«Pedimos al PP y al Gobierno del estado que no perseveren en esta persecución contra la lengua propia de Baleares y contra sus hablantes, y no busquen, allí donde hasta ahora no había, una confrontación que atenta contra la normal convivencia ciudadana», ha solicitado la OCB.

Por ello, han reclamado al Govern que ponga la Abogacía de la Comunidad a disposición del Ayuntamiento de Pollença «para hacer valer en la jurisdicción contenciosa los intereses generales y de los habitantes de Baleares».

Finalmente, la OCB ha invitado a los comerciantes a rotular en catalán y ha animado a ayuntamientos y otras instituciones a «tomar las medidas necesarias para favorecer un paisaje lingüístico respetuoso con la lengua propia de las Baleares».

En este sentido, la OCB ha manifestado su apoyo al Ayuntamiento de Pollença, al que ha alentado a «mantener sin miedo» las subvenciones con las bases actuales.