El Ayuntamiento de Manacor pide a la ciudadanía que no tire toallitas al váter

«No alimentes el monstruo» es el título de una campaña iniciada por el Ayuntamiento de Manacor para pedir a la ciudadanía que no tire toallitas al inodoro porque generan importantes averías y contaminan.

Las toallitas causan atascos en la red y averías en las depuradoras, por lo que el consistorio y la Empresa de Servicios del municipio de Manacor (SAM) han puesto en marcha esta campaña para concienciar a la población de los graves perjuicios que provoca tirar las toallitas al inodoro.

La empresa ha advertido de que aunque los envases de muchas toallitas indican que son biodegradables, no es así, ya que no se disuelven en agua sino que se enredan y entrelazan entre ellas y con otros desechos como palillos «formando grandes cuerdas que detienen y averían las bombas impulsoras de la red o de la entrada de la Estación depuradora, provocando atascos y que el agua no se pueda depurar correctamente».

La campaña contempla informar sobre esta situación en las facturas que reciben los hogares así como mediante carteles en los puntos habilitados de las calles y puerta a puerta.

A esta campaña, que se coordina desde la Red de Aguas Publicas de Mallorca, «se han adherido prácticamente todos municipios de Mallorca porque es una problemática bien seria que afecta a toda la isla», ha explicado el vicepresidente de la SAM, Joan Sagrera.

Concretamente, en Manacor, se deben realizar limpiezas periódicas para evitar atascos y futuros problemas debido a la presencia de toallitas en las aguas residuales.

Sólo el año pasado, el coste de la maquinaria necesaria para desatascar las tuberías supuso más de 20.500 euros.

La primera etapa de depuración del agua, que sirve para separar los elementos sólidos del agua, es cada vez más dificultosa debido a la presencia de toallitas, que causan obstrucciones cada día. Además los atascos pueden

provocar vertidos inadecuados en torrentes y acuíferos que pueden llegar a dañar el medio ambiente.