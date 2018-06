El niño ‘youtuber’ Miquel Montoro reconoce que sufrió ‘bullying’ durante cuatro años

El niño Miquel Montoro de Sant Llorenç que se ha hecho un famoso youtuber con sus vídeos sobre el campo a sus 12 años, sufrió bullying, según publicaba este pasado lunes el diario La Vanguardia, que lo ‘presentaba’ a la sociedad catalana.

Montoro se ha convertido en un fenómeno viral con los vídeos que sube al canal de Youtube, unos vídeos que se inician con el que se ha convertido en su grito de guerra: «Uep! Com va?».

Miquel explica que no hace mucho le tocó vivir una experiencia traumática. En el colegio, y durante cuatro años, algunos niños le hicieron bullying. «Se reían de mí y me insultaban porque estoy un poco ‘gordete’». Pero ahora, los mismos que se metían con él quieren ser sus amigos, y «yo les digo que no quiero porque me hicieron mucho daño en su momento».

Su madre se lamenta porque «no es fácil ver a tu hijo así. Estuvimos muy cerca de él. Le dijimos que tenía que seguir adelante con sus ideas y sus convicciones siempre que no hiciera daño a nadie», añade.

De hecho, Miquel explica que «nunca pensé que tendría tanto éxito», pero «así como a otros niños les gusta jugar a fútbol, a mí me gusta el campo».