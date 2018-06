Algaida tendrá un especialista en pediatría durante todo el año

El municipio de Algaida dispondrá de un especialista en pediatría, según ha informado este viernes el PP, que ha indicado que en el pleno se ha aprobado por unanimidad una propuesta para que la Conselleria de Salud dote el pueblo de un servicio óptimo y se evite que «en julio y agosto el servicio quede desprotegido».

En un comunicado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Rafel Oliver, ha asegurado que su formación lleva a cabo «una oposición constructiva y responsable, velando por el interés general».

«Los periodos vacacionales de los pediatras no deben ser motivo para dejar a nuestros ciudadanos con un servicio deficiente en nuestro municipio. La solución no puede pasar por tener que desplazarse al PAC de Llucmajor, ya que no tenemos servicio público de transporte entre los dos núcleos de población que facilite el desplazamiento de las familias», ha concluido Oliver.