El 'topless' en Magaluf que ha viralizado un excampeón del mundo de boxeo

El tres veces campeón del mundo de los pesos superligero y wélter Ricky 'Hitman' Hatton ha plasmado en las redes sociales su visita a Mallorca, más concretamente a Magaluf, donde ha salido a 'divertirse', a juzgar por la imagen que ha publicado en un pub al lado de una mujer con las «tetas al aire».

El apodado en sus tiempos de cuadrilátero como 'El Sicario' es un personaje bastante popular en las esferas deportivas del Reino Unido, y la prensa británica se ha hecho eco de la particular publicación.

Some tits out in magaluf pic.twitter.com/R8N9clyxdd