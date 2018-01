¿Eres capaz de encontrar a los soldados camuflados en el bosque?

La insigne Household Cavalry del ejército británico planteó durante las pasadas fiestas navideñas a sus seguidores en las redes sociales un curioso reto: encontrar a los seis soldados camuflados en el bosque que aparecen en la siguiente fotografía.

Here’s a Christmas Day teaser for you.

This picture was taken back in July on Salisbury plain and will test your powers of observation.

Can you spot 6 of our camouflaged soldiers in the Wood?

All will be revealed on Boxing Day

Happy Christmas and happy hunting!

pic.twitter.com/GS6XYG5X17